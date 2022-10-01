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В Україні знову злетять ціни на продукти: експерт спрогнозував на скільки

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Субота 01 жовтня 2022 13:27
В Україні знову злетять ціни на продукти: експерт спрогнозував на скільки Фото: В Україні знову подорожчають продукти (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні продовжують дорожчати харчові продукти. Така тенденція у майбутньому триватиме. Вже незабаром продуктові товари подорожчають на 15%.

Такий прогноз висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише Landlord.

Причини подорожчання продуктів

Марчук нагадав, що на зростання цін впливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на пально-мастильні матеріали, а також курс гривні щодо долара.

Також підвищення ціни на продукти вплине повернення акцизів на паливо.

"Найближчим часом через ухвалення закону про акциз на пальне десь у районі 4-5 гривень подорожчає бензин і дизпаливо. Тобто це закладатиме основу формування цін на продукти харчування. Не останню роль відіграє і велика інфляція", - сказав експерт.

"Ми бачитимемо підняття цін у районі ще 10-15%", – додав він.

Продукти подорожчають узимку

Економічний експерт Олександр Хмелевський каже, що вже у листопаді українці спостерігатимуть "стрибок" на цінниках. Хоча зараз відбувається сезонне зниження, стабілізація цін, яка пов'язана із суттєвою пропозицією овочів та фруктів. Однак вони подорожчають набагато більше: у середньому на 30–35%.

Щодо цін на хліб і борошно, то Україна має значні запаси зерна, що означає відсутність дефіциту. Але через обмеження експорту найближчими місяцями, на думку експерта, ціни зростатимуть помірно на 10-15%.

Така ж тенденція очікує вартості олії та цукру, які можуть додати в ціні 15-20%.

Як ми раніше писали, в Україні злетіли ціни на банани та апельсини.

Нагадаємо, що в Україні дешевшає гречка. Читайте у матеріалі, що буде з цінами далі.

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Ціни на продукти