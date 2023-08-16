В Україні змінились правила паркування. У якому випадку тепер можуть евакуювати авто

В Україні змінились правила евакуації транспортних засобів. Відтепер збільшилась кількість випадків, коли авто можуть забрати на штрафмайданчик через неправильне паркування.
Про це йдеться у внесених змінах до постанови №855.
Кабмін вніс зміни до двох постанов, які регулюють порядок тимчасового затримання транспортних засобів працівниками Нацполіції та інспекторами з паркування. Документ розширює перелік підстав тимчасового затримання транспортних засобів.
Додаткові підстави для інспекторів евакуювати авто:
Окрім того, документ скасував вимогу щодо присутності двох понятих під час складання акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу за умови здійснення фото- або відеофіксації.
Власнику авто, яке забрали на штрафмайданчик, потрібно сплатити три квитанції. А саме:
Водію у середньому доведеться заплатити 1 754 грн. Також варто врахувати комісію за оплату квитанцій.
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