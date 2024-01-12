В Україні запрацювала гаряча лінія підтримки з питань сексуального та репродуктивного здоров'я: чому це важливо

Як отримати допомогу

Зателефонувавши за номером 3033 (дзвінки безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів), ви матимете можливість поставити питання щодо свого сексуального та репродуктивного здоров’я, дізнатися, до якого лікаря звернутися в конкретній ситуації, та отримати контакти профільних спеціалістів.

Сервісом може скористатися будь-яка людина, що потребує допомоги з питань сексуального та репродуктивного здоров'я, зокрема вимушені переселенці, вагітні жінки, а також медичні працівники різних спеціалізацій для консультацій з колегами щодо певних вузькопрофільних питань.

Важливо зазначити, що всі консультації проводяться безоплатно, анонімно та конфіденційно.

Лінія підтримки працює щоденно з 09:00 до 18:00, спілкування з фахівцями не потребує попереднього запису.

Куди телефонувати для консультації (фото: UNFPA)

Як ще перевірити сексуальне здоров'я?

Також з ініціативи UNFPA у віддалених регіонах України впроваджені мобільні гінекологічні бригади, до яких можна звернутись за місцем вашого перебування, зателефонувавши за тим же номером 3033.

Наразі вони працюють у 23 областях та безоплатно й конфіденційно надають такі послуги:

медичний огляд гінеколога

УЗД-дослідження

електрокардіограма

експрес-тести для визначення гепатитів, сифілісу, ВІЛ та рівня цукру в крові

консультація з питань жіночого здоров’я, зокрема щодо до- та післяпологового періоду (здоров'я матері, грудне вигодовування та догляд за дитиною)

консультація з питань ВІЛ-інфекцій та захворювань, що передаються статевим шляхом

медична та соціально-психологічна підтримка постраждалих від домашнього та інших видів насильств, зокрема пов’язаних із війною.

Також бригади працюють у віддалених та важкодоступних місцевостях та оснащені зручним інклюзивним обладнанням, що дозволяє ефективно надавати допомогу людям з інвалідністю.

Як працює підтримка з питань сексуального та репродуктивного здоров'я (фото: UNFPA)

Чому це важливо

За словами фахівців, частота та характер звернень на гарячу лінію в умовах воєнного стану підсвічують, що в українському суспільстві є нагальний запит на медичну допомогу та додаткове інформування у цьому напрямі.

Близько 30-40% усіх звернень надходять до гарячої лінії від жінок з інвалідністю, яким необхідна допомога щодо отримання консультації з питань сексуального та репродуктивного здоров'я, враховуючи їхню обмежену мобільність при переміщенні.

У таких випадках здійснюється перенаправлення до безбар'єрних кабінетів гінекологічного доступу UNFPA.

На сьогодні діє 107 кабінетів у 23-х регіонах України, що допомагають людям з інвалідністю отримати необхідну профільну допомогу.

Контакти найближчих до вашого місця перебування кабінетів вам надуть за номером 3033.

"Незалежно від зовнішніх обставин, здоров’я людини завжди має бути понад усе. Прислухайтеся до свого організму, не ігноруйте його "тривожні дзвіночки" та сміливо звертайтеся за допомогою на гарячу лінію 3033", - радить лікарка вищої категорії, докторка медичних наук, професорка і експертка гарячої лінії Юлія Давидова.