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В Україні зафіксували правець. Ось, що вам потрібно знати про цю хворобу

Як розпізнати правець (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У Чернівецькій області госпіталізували чоловіка з підозрою на правець. Це небезпечне інфекційне захворювання, яке може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ у Facebook розповідає, як розпізнати правець вчасно.

Як передається правець

Правець - це інфекційне захворювання. Воно не передається від людини до людини. Проте заразитися ним можна внаслідок травмування, коли пошкоджені шкіра та слизові оболонки. Так у рану потрапляють спори збудника хвороби.

Перші симптоми правця можуть з'явитися протягом 3-21 дня після інфікування. Вони виникають у вигляді м'язових спазмів.

Тобто інфікованій людині стає важче ковтати, розвивається головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення.

Якщо ви запідозрили в себе правець, тоді негайно зверніться до лікаря, адже ризики смерті від правця становлять від 10% до 70% ймовірності.

Як захиститися від правця

Єдиний надійний спосіб захиститися від правця - це вакцинація. В Україні така вакцина безкоштовна для пацієнта. 

Комбіноване щеплення проти правця, дифтерії та кашлюка здійснюють:

  • у 2, 4, 6 та 18 місяців
  • потім проводять ревакцинацію у 6 років та 16 років
  • з 26 років - планова ревакцинація для дорослих кожні 10 років

Важливо знати, що за 11 місяців 2023 року було зареєстровано шість випадків правця в Україні: у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській та Черкаській областях.

Раніше ми розповідали, як виявити дифтерію, щоб уникнути ускладнень.

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правецьМінстерство охорони здоров'я України