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В Україні вперше застосували новітню технологію, щоб врятувати дитину від ампутації ноги

Львів, Середа 13 вересня 2023 11:46
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В Україні вперше застосували новітню технологію, щоб врятувати дитину від ампутації ноги У Львові провели унікальну операцію (фото: Перше медичне об'єднання Львова)
Автор: Василина Копитко

У Львові лікарі пересадили дитині шкіру від посмертного донора. Це перша операція, при якій рани закрили коштовним синтетичним полімером. Це втручання врятувало пацієнта від ампутації травмованої ноги.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова у Facebook.

Що відомо про операцію

17-річний Кирило Шульга з Львівщини торік у жовтні постраждав у ДТП. На хлопця наїхала фура. Без свідомості у важкому стані дитину доправили до Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

У Кирила був струс мозку, перелом, травма коліна. На великій ділянці ноги не було шкіри, а рана виявилась глибокою. Був ризик ампутації.

Лікарі очистили рану, забрали відмерлі тканини й пересадили шкіру від посмертного донора.

"Кирило став другою дитиною в Україні, для лікування якої застосували цю технологію. Таке покриття більш ефективне, ніж свиняча шкіра, яку досі широко використовують в українських медзакладах", - зазначають лікарі.

В Україні вперше застосували новітню технологію, щоб врятувати дитину від ампутації ногиВ Україні вперше застосували новітню технологію, щоб врятувати дитину від ампутації ногиВ Україні вперше застосували новітню технологію, щоб врятувати дитину від ампутації ногиВ Україні вперше застосували новітню технологію, щоб врятувати дитину від ампутації ногиВ Україні вперше застосували новітню технологію, щоб врятувати дитину від ампутації ногиКирило став другою дитиною, якій пересадили шкіру від посмертного донора (фото: Перше медичне об'єднання Львова)

Лікарі вперше застосували нову технологію

Під час чергової операції із висікання та пластики рубців, опікові хірурги зіткнулися з новим викликом. Через травму змінилася анатомія ноги пацієнта - нерви розташувались надто близько до поверхні шкіри. З'явилась загроза, що Кирила в майбутньому мучитимуть нестерпні болі.

Аби цього не допустити, лікарі застосували революційну технологію - покриття BTM. Це штучний синтетичний матеріал, якого в Україні ще не застосовували.

"Це покриття схоже на губку, яку ставлять на рану і вона проростає власними судинками пацієнта, стає його новою дермою. Воно залишається в нього назавжди. Цей матеріал є дуже коштовним, саме тому його в Україні і немає. А нам його подарували американці як гуманітарну допомогу", - розповіла опікова хірургиня Леся Стрілка.

Завдяки новій технології нерви пацієнта вдалося закрити. Загалом, щоб зберегти Кирилові ногу, йому виконали понад 20 операцій. Лікування тривало весь його випускний клас.

Лікарі додають, що реабілітація хлопця ще триває. Ногу вдалося зберегти, але коліно ще треба розпрацьовувати.

В Україні вперше застосували новітню технологію, щоб врятувати дитину від ампутації ногиВ Україні вперше застосували новітню технологію, щоб врятувати дитину від ампутації ногиВ Україні вперше застосували новітню технологію, щоб врятувати дитину від ампутації ногиКирила чекає довго реабілітація (фото: Перше медичне об'єднання Львова)

Раніше ми розповідали про реконструктивну хірургію та кому вона потрібна.

Читайте також про те, за яких умов операції в Україні проводять безкоштовно.

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