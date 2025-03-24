В Україні відбудеться перший фестиваль про ментальне здоровʼя та сексуальну культуру: дата і подробиці

Де і коли відбудеться фестиваль

Подію заплановано на 29 та 30 березня 2025 року. Гості можуть отримати експертні знання, відверте спілкування з топовими спікерами, серед яких:

Маша Єфросиніна

Ігор Донскіх

Юлія Ярмоленко

Катя Мотрич

Петро Чорноморець

Віталій Шмаргун

Ярослава Кравченко

Руся Данілкіна

Олександр Наумчук.

А ще відбудуться захоплюючі активності: йога, танці, шибарі, арттерапія, підбір секс-іграшок, звукотерапія, різноманітні майстеркласи та тілесні практики. Ведуча фестивалю - Лара Мазур.

"МІЙ ФЕСТ - більше, ніж лекторій, маркет чи активності. Це особливий простір,

створений для живої взаємодії, який дозволить краще зрозуміти та дізнатися, як

будувати по-справжньому здорові стосунки: із собою, з партнером/партнеркою, та

світом, запропонує практичні інструменти для побудови гармонійного життя, навіть під час війни. А ще - для допомоги", - розповіли організатори.

"Окремою і надзвичайно важливою частиною "МІЙ ФЕСТ" є благодійність. Це - підтримка Superhumans, сучасного всеукраїнського центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей. Послуги центру абсолютно безкоштовні", - зазначили вони.

Програма фестивалю

"МІЙ ФЕСТ" відбудеться в Pochayna Event Hall за адресою: проспект Степана Бандери, 23, Київ. Дати: 29 березня 12:00 - 21:00, 30 березня 12:00 - 19:00. Квитки - за посиланням.

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