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В Україні відбудеться перший фестиваль про ментальне здоровʼя та сексуальну культуру: дата і подробиці

Понеділок 24 березня 2025 20:05
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В Україні відбудеться перший фестиваль про ментальне здоровʼя та сексуальну культуру: дата і подробиці Спікери "МІЙ ФЕСТ" (фото надане прес-службою)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро у Києві відбудеться перший в Україні фестиваль про ментальне здоровʼя та сексуальну культуру. Він триватиме два дні, за цей час на гостей чекатимуть виступи спікерів та різноманітні активності.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли організатори заходу, який отримав назву "МІЙ ФЕСТ".

Де і коли відбудеться фестиваль

Подію заплановано на 29 та 30 березня 2025 року. Гості можуть отримати експертні знання, відверте спілкування з топовими спікерами, серед яких:

  • Маша Єфросиніна
  • Ігор Донскіх
  • Юлія Ярмоленко
  • Катя Мотрич
  • Петро Чорноморець
  • Віталій Шмаргун
  • Ярослава Кравченко
  • Руся Данілкіна
  • Олександр Наумчук.

А ще відбудуться захоплюючі активності: йога, танці, шибарі, арттерапія, підбір секс-іграшок, звукотерапія, різноманітні майстеркласи та тілесні практики. Ведуча фестивалю - Лара Мазур.

"МІЙ ФЕСТ - більше, ніж лекторій, маркет чи активності. Це особливий простір,
створений для живої взаємодії, який дозволить краще зрозуміти та дізнатися, як
будувати по-справжньому здорові стосунки: із собою, з партнером/партнеркою, та
світом, запропонує практичні інструменти для побудови гармонійного життя, навіть під час війни. А ще - для допомоги", - розповіли організатори.

"Окремою і надзвичайно важливою частиною "МІЙ ФЕСТ" є благодійність. Це - підтримка Superhumans, сучасного всеукраїнського центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей. Послуги центру абсолютно безкоштовні", - зазначили вони.
В Україні відбудеться перший фестиваль про ментальне здоровʼя та сексуальну культуру: дата і подробиціВ Україні відбудеться перший фестиваль про ментальне здоровʼя та сексуальну культуру: дата і подробиціПрограма фестивалю

"МІЙ ФЕСТ" відбудеться в Pochayna Event Hall за адресою: проспект Степана Бандери, 23, Київ. Дати: 29 березня 12:00 - 21:00, 30 березня 12:00 - 19:00. Квитки - за посиланням.

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