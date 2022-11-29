В Україні від генератора загинув чоловік: деталі трагедії

На Івано-Франківщині трагічно загинув чоловік, він використовував у будинку генератор. Пристрій привів українця до смерті, а його тіло виявили в підвалі.
Про це повідомили у ДСНС Івано-Франківської області.
Смерть чоловіка сталася у Тлумацькому територіальному окрузі, де у підвальному приміщенні було виявлено тіло без ознак життя.
За попередньою версією, найбільш імовірною причиною загибелі стало отруєння продуктами згоряння вихлопних газів від електрогенератора, який працював у підвальному приміщенні.
На місці працювали співробітники поліції щодо встановлення всіх обставин цієї події.
Відключіть усі прилади та відкрийте вікна, щоб впустити свіже повітря. Викличте спеціальну службу за номером 104.
Якщо є постраждалі – викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103. Потерпілим розстебніть одяг та винесіть їх на свіже повітря.
Раніше ми повідомляли, як безпечно підключити генератор у будинку.
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