UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні від генератора загинув чоловік: деталі трагедії

Фото: Генератор привів чоловіка до смерті (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Івано-Франківщині трагічно загинув чоловік, він використовував у будинку генератор. Пристрій привів українця до смерті, а його тіло виявили в підвалі.

Про це повідомили у ДСНС Івано-Франківської області.

Деталі трагедії

Смерть чоловіка сталася у Тлумацькому територіальному окрузі, де у підвальному приміщенні було виявлено тіло без ознак життя.

За попередньою версією, найбільш імовірною причиною загибелі стало отруєння продуктами згоряння вихлопних газів від електрогенератора, який працював у підвальному приміщенні.

На місці працювали співробітники поліції щодо встановлення всіх обставин цієї події.

Як правильно та безпечно використовувати генератор

  • Купуйте тільки сертифіковану продукцію та тільки в ліцензованих точках продажу та дотримуйтесь інструкцій виробника.
  • Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
  • Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.
  • Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, розлите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.
  • Встановіть у приміщенні детектори чадного газу.
  • Обов'язково придбайте вогнегасник та тримайте його поряд, на видному та легкодоступному місці.

Як уберегти житло від пожежі (facebook.com/dsns.if)

Що потрібно зробити при підозрі на отруєння чадним газом

Відключіть усі прилади та відкрийте вікна, щоб впустити свіже повітря. Викличте спеціальну службу за номером 104.

Якщо є постраждалі – викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103. Потерпілим розстебніть одяг та винесіть їх на свіже повітря.

Раніше ми повідомляли, як безпечно підключити генератор у будинку.

Також ми розповідали про те, які генератори можна поставити на балконі.

Читайте РБК-Україна в Google News
генераторвідключення світла