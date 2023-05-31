В Україні створили електрокар і скоро запустять масове виробництво. Ось перші фото моделі

Як виглядає український електрокар

Легку електричну вантажівку створили на підприємстві "Стрий Авто". Більшість компонентів авто, включаючи раму, кабіну та вантажний кузов автомобіля, повністю розроблені українськими конструкторами. Компанія заявляє, що 70% компонентів - вітчизняного виробництва.

Тягова батарея, рульовий механізм та панель приладів зроблена з китайських комплектуючих. Міст і електродвигун - італійські, а фари - турецькі.

"Карпати" - невелика вантажівка з тримісною пластиковою кабіною. Вантажопідйомність цієї моделі складає 1,4 т. Потужність електродвигуна складає 27 кінських сил.

"Карпати" здатні розвинути швидкість 68 км/год. Запас ходу електромобіля становитиме від 200 до 300 км, залежно від версії.

Ось так виглядає вітчизняний електрокар (фото: Авто24)

Коли запустять масове виробництво

До кінця року автомобіль проходить випробування. За той час буде зроблено ще один варіант моделі. Після цього "Стрий Авто" планує запустити масове виробництво.

Приблизна вартість вітчизняного електрокара - 25-30 тис. доларів.

Цю новинку та інші, які представлені на виставці, переглядайте у відео.