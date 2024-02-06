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В Україні стрімко падає ціна на незамінний овоч: де купити дешевше

Вівторок 06 лютого 2024 08:29
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В Україні стрімко падає ціна на незамінний овоч: де купити дешевше Фото: В Україні дешевшає капуста (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні стрімко дешевшає білокачанна капуста. Фермерам не вдалося уникнути зниження цін на овоч.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Що відомо про зниження цін на капусту

Фахівці вказують, що якщо до цього моменту ціни на капусту в Україні залишалися відносно стабільними протягом двох тижнів, то вже цього тижня багато виробників змушені знижувати їх.

Сьогодні, фермери продають капусту хорошої якості за 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж на минулому тижні.

Учасники ринку вважають, що головним стимулом для перегляду цін на білоголову капусту стало зниження попиту в цьому сегменті. Крім того, якість пропонованої капусти помітно погіршилася через тривале зберігання, і фермери досить легко знижують ціни під час реалізації великих обсягів.

Варто відзначити, що навіть при зниженні цін, в середньому, ціна на капусту в Україні залишається на 33% вищою, ніж на початку лютого 2023 року.

Які зараз ціни на капусту в магазинах

Наразі найнижча ціна на білокачанну капусту спостерігається в магазині Varus. Там пропонують овоч за ціною 11.90 гривень за кілограм.

В Україні стрімко падає ціна на незамінний овоч: де купити дешевшеЦіна на капусту в українських магазинах (Скриншот)

Як ми раніше писали, в Україні у 4 рази подорожчав популярний овоч.

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