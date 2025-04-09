В Україні продавали небезпечні іграшки для немовлят: діти могли задихнутися

На український ринок потрапили іграшки, які становлять серйозну загрозу для здоров'я та навіть життя маленьких українців. Продукція дуже небезпечна для споживачів.
Які це саме іграшки та хто їх виготовляв, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
Першою в списку небезпечних знахідок стала іграшка-пискавка для малюків віком від трьох місяців (артикул P69-15, штрих-код 6965700420036, дата виготовлення – вересень 2023 року). Лабораторні дослідження показали приголомшливі результати: у цій, на перший погляд, невинній забавці вміст фталатів - небезпечних хімічних речовин - перевищено в десятки разів!
Фталати можуть негативно впливати на гормональну систему, репродуктивну функцію та загальний розвиток дитини.
Але це ще не все. Під час перевірки було встановлено, що ця ж іграшка при найменшому розтягуванні руйнується та розпадається на дрібні частини.
Якщо дитина проковтне частинки забавки - то ризик задухи в такому випадку є надзвичайно високим. Експерти Держпродспоживслужби однозначно визначили рівень загрози від цієї пискавки як серйозний.
Інша небезпечна знахідка - іграшка-брязкальце для дітей від народження (артикул 697-698, штрих-код 6973195250649, дата виготовлення – жовтень 2023 року), виготовлена тим самим виробником. Результати лабораторних випробувань на удар шокували: брязкальце розбилося на дрібні частини з гострими краями.
Така іграшка не лише не принесе радості малюку, а й може стати причиною задухи або серйозних пошкоджень ніжної шкіри дитини. За результатами оцінки ризиків, ця продукція також становить високий рівень загрози для маленьких споживачів.
Отруйні іграшки постачало підприємство в Одесі. Розповсюджувачу в ланцюгу постачання іграшок надані рішення про вилучення та заборону партії вищезазначеної продукції на ринку України та приведення даної продукції до стану, за якого вона не становитиме ризиків (зокрема знищення або в інший спосіб приведення до стану, що виключає використання даної продукції).
Ціни на іграшки стартували від 49 гривень.
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