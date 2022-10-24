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В Україні подешевшало популярне м'ясо: що буде з ціною далі

Фото: В Україні подешевшала свинина (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні дешевшає популярне м'ясо – свинина. Продукт за другу половину жовтня зменшив у ціні на 2,3%

Про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада.

Скільки зараз коштує свинина

Сьогодні ринкова позначка продукту зрушилася на 2,3% до 72,2 грн/кг для реалізаторів продукту.

Зазначимо, що закупівельна ціна на м'ясо знизилася на 1,5 гривні. Зокрема, у Центрі закупівельні ціни більшості товарних партій коливалися в межах 72-74 грн/кг, менша пропозиція свинини на Сході утримала ціни в межах 74-76 грн/кг, у західних областях діапазон цін звузився до 70-71 грн/кг.

М'ясні виробники скаржаться, що через постійні повітряні тривоги та відключення світла - бізнес стало вести важче.

Водночас ситуація з пропозицією товарних партій та ринкової потреби у ній суттєво варіює залежно від регіону, а м'ясопереробники все частіше практикують заготівлю у суміжних галузях, що посилює міжрегіональну розбіжність цін.

Які ціни в магазинах

Зазначимо, що у торгових точках країни свинячий нашийок можна купити від 160 гривень за кілограм, що значно дешевше, ніж минулого місяця.

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