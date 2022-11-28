В Україні подешевшала гречка: за скільки можна купити

Скільки зараз коштує гречка

За даними сайту Мінфін, станом на 27 листопада кілограм гречки в супермаркетах в середньому коштує 76,37 грн. Це на 4,41 грн дешевше за місяць тому.

Середньомісячна вартість гречки у жовтні становила 80,78 грн/кг. Сьогодні гречка у маркеті Metro коштує 71,9 грн/кг. В Auchan крупа продається в середньому по 67,3 грн за кг. А ось у супермаркеті Varus дорожче – 89,9 грн за кг.

Чому зараз дешевшає гречка

Ціна крупи країни знижується вже третій місяць поспіль. Вперше ціни на крупи почали знижуватись у вересні – з 92,73 до 87,94 грн. У жовтні цінник знизився ще на 7,16 грн – з 87,94 грн до 80,78 грн. На початку листопада гречка подешевшала ще на 3,7 грн – з 80,78 грн до 77,08 грн за кг.

Аграрії восени зібрали добрий урожай гречки, що дозволило знизити ціни на крупу.

Взимку вартість крупи продовжить знижуватись далі. Зараз її вартість дорожча, ніж до повномасштабного вторгнення РФ, але дешевша, ніж 6 місяців тому.

До речі, експерти прогнозують зниження ціни на борошно та деякі крупи на 5% до Нового року.