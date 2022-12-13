В Україні оновили перелік безкоштовних ліків: що можна отримати

В Україні оновили список безкоштовних ліків для громадян. До переліку додали препарати проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету II типу та інших.
Про це повідомляють на сторінці МОЗ у Facebook.
Наразі в оновленому списку 462 лікарських засоби, 149 з яких повністю безоплатні. Решта 313 доступні з певною доплатою.
У новому переліку можна знайти препарати проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету II типу, нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії.
Також в програму було додано два нові напрями: хронічне обструктивне захворювання легень та хвороба Паркінсона.
Зараз в Україні безкоштовно або з доплатою можна отримати 462 препарати (фото: Freepik)
Якщо ви хочете отримати засіб за програмою "Доступні ліки", то скористайтеся сайтом "Ліки Контроль" або мобільним застосунком з аналогічною назвою.
Сервіс допомагає перевірити, чи є потрібний вам препарат у переліку безкоштовних.
Для того, щоб знайти ліки в найближчій аптеці, зверніться до чат-бота "Спитай Гриця". Він надасть перелік адрес, де ви зможете отримати товар безкоштовно або з невеликою доплатою.
Іншим варіантом пошуку може стати сайт "Tabletki", який показує наявність ліків в аптеках із програмою "Доступні ліки".
Якщо пацієнту потрібні ліки проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету II типу йому необхідно звернутися:
Якщо необхідні ліки через розлади психіки та поведінки - слід звертатися до психіатра, епілепсії - до психіатра або невролога.
Якщо пацієнтові потрібно прописати першу схему лікування інсуліном, то це робить лікар-ендокринолог. Зміни в схему вносить також він. А після затвердження схеми виписувати рецепти на інсуліни може й сімейний лікар.
Проти нецукрового діабету перший рецепт має виписати також лікар-ендокринолог, за повторним рецептом можна звертатися до лікарів, які надають первинну медичну допомогу.
Далі - лікар виписує власне рецепт на потрібні пацієнту ліки. Це може бути як електронний, так і паперовий рецепт.
З цим рецептом пацієнт може звернутися до аптеки, яка має договір з НСЗУ на відпуск ліків, і отримати безоплатні препарати.
Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми розповідали, яку важливу медичну послугу додали в пакет безкоштовних.
Читайте також, як українці можуть безкоштовно навчатися ІТ-професіям.