В Україні оновили перелік безкоштовних ліків: що можна отримати

Що додали до реєстру

Наразі в оновленому списку 462 лікарських засоби, 149 з яких повністю безоплатні. Решта 313 доступні з певною доплатою.

У новому переліку можна знайти препарати проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету II типу, нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії.

Також в програму було додано два нові напрями: хронічне обструктивне захворювання легень та хвороба Паркінсона.

Зараз в Україні безкоштовно або з доплатою можна отримати 462 препарати (фото: Freepik)

Як отримати ліки безкоштовно

Якщо ви хочете отримати засіб за програмою "Доступні ліки", то скористайтеся сайтом "Ліки Контроль" або мобільним застосунком з аналогічною назвою.

Сервіс допомагає перевірити, чи є потрібний вам препарат у переліку безкоштовних.

Для того, щоб знайти ліки в найближчій аптеці, зверніться до чат-бота "Спитай Гриця". Він надасть перелік адрес, де ви зможете отримати товар безкоштовно або з невеликою доплатою.

Іншим варіантом пошуку може стати сайт "Tabletki", який показує наявність ліків в аптеках із програмою "Доступні ліки".

Як почати отримувати ліки, якщо ви потребуєте цього постійно

Якщо пацієнту потрібні ліки проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету II типу йому необхідно звернутися:

до свого лікаря, з яким укладено декларацію і є зв'язок

до будь-якого іншого сімейного лікаря терапевта чи педіатра, з яким декларації немає.

Якщо необхідні ліки через розлади психіки та поведінки - слід звертатися до психіатра, епілепсії - до психіатра або невролога.

Якщо пацієнтові потрібно прописати першу схему лікування інсуліном, то це робить лікар-ендокринолог. Зміни в схему вносить також він. А після затвердження схеми виписувати рецепти на інсуліни може й сімейний лікар.

Проти нецукрового діабету перший рецепт має виписати також лікар-ендокринолог, за повторним рецептом можна звертатися до лікарів, які надають первинну медичну допомогу.

Далі - лікар виписує власне рецепт на потрібні пацієнту ліки. Це може бути як електронний, так і паперовий рецепт.

З цим рецептом пацієнт може звернутися до аптеки, яка має договір з НСЗУ на відпуск ліків, і отримати безоплатні препарати.

Фото: facebook.com/moz.ukr