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В Україні обрали найсексуальнішого актора: хто ним став (фото)

Олексія Гнатковського визнали найсексуальнішим актором України (фото: instagram.com.oleksiygnatkovskiy)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні обрали найсексуальнішого митця, яким став актор Олексій Гнатковський. Переможця премії "Золотий ліфон" обрали з онлайн-голосувань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку премії.

Що відомо про актора

38-річного актора фільму "Довбуш" визнали найсексуальнішим митцем України.

Олексій Гнатковський народився в Івано-Франківську, у 2014 році став заслуженим артистом України і зараз працює в Івано-Франківському академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Олексій Гнатковський (фото: facebook.com/zolotyylifon)

Гнатковський став відомий після фільму Олеся Саніна "Довбуш". Він зіграв Івана, брата легендарного опришка Олекси Довбуша.

Фільм почали готувати до зйомок ще далекого 2017 року, а на екрани він вийшов влітку 2023 року.

"Від нього віє силою, сталлю і хочеться слухати та дивитися в очі. Очі - окремий світ, безмежні до шаленства. Голос - оксамитовий... Великий талант імпровізації, винахідливість, гострий розум. І почуття гумору - бо без цього секс-символом не станеш", - написали організаторки премії "Золотий ліфон".

Олексій Гнатковський (фото: facebook.com/zolotyylifon)

Також вони жартівливо додали, що роль Івана Довбуша вигадали тільки для того, "щоби ми дізналися, який фантастичний цей Олексій Гнатковський".

Організатори премії кажуть, що цього сезону довго думали, чи на часі взагалі "Золотий ліфон". Але після перегляду фільму "Довбуш" заявили, "навіщо взагалі "Золотий ліфон", якщо його досі не отримав Олексій Гнатковський".

Премію вручають вже уп’яте.

Відомо, що переможцями конкурсу вже були письменники Сергій Жадан, Юрій Іздрик та Артем Полежака. Цьогоріч вперше головним українським секс-символом став актор.

Олексія Гнатковського визнали найсексуальнішим митцем України (фото: facebook.com/zolotyylifon)

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