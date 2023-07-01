Українці можуть безкоштовно отримати продукти та ліки: що для цього потрібно

Громадянам Україні і далі продовжують надавати гуманітарну допомогу. Однак, для того, щоб її отримати, потрібно оформити заявку.
Про те, хто і як може отримати допомогу - читайте у матеріалі нижче.
Правила отримання гуманітарної допомоги досить прості. Потрібно лише оформити заявку та написати, чого саме ви потребуєте.
Гуманітарну допомогу надає благодійний фонд "Хочу допомогти". Це невеличка команда волонтерів, які з початку повномасштабного вторгнення Росії стали допомагати українській армії та мирному населенню.
Допомогу надають у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, ліків, одягу, підтримки тварин, допомагають з евакуацією та житлом.
Отримати допомогу можуть переселенці (люди, які опинилися у скрутному становищі, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю) та для забезпечення потреб ЗСУ.
Для отримання допомоги заповніть заявку за посиланням. Потрібно вказати наступні дані:
У разі виникнення додаткових питань звертайтесь за електронною поштою: wanttohelp.in.ua@gmail.com
Раніше ми повідомляли, що Німеччина надасть Україні гуманітарну допомогу на сотні мільйонів євро.
Також ми писали, як отримати продуктові набори від благодійного фонду "Разом за життя".