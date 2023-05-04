В Україні медики провели унікальну трансплантацію: пересадили одночасно два органи

У Львові медики верше в Україні провели успішну трансплантацію підшлункової залози та нирки одночасно. Донорські органи отримала дружина військовго ЗСУ. Також одномоментно ще виконали три складні трансплантації: легень, серця та печінки.

Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.

Як пройшла подвійна трансплантація

За словами Олени, їй сьогодні 33 роки і цього тижня вона ніби народилась вдруге. Жінка пережила подвійну трансплантацію. Це вперше в Україні лікарі одночасно пересадили підшлункову залозу та нирку.

Чоловік Олени приїхав з фронту, щоб підтримати дружину.

Відомо, що жінка працює медсестрою у Рівненській області. З п’яти років хворіла на цукровий діабет - підшлункова не виробляла інсулін. Після того, як Олена народила дитину, відмовили ще й нирки.

Операція тривала 9 годин, впродовж 6 - їй пересаджували підшлункову залозу. Ще понад 2 години - нирку. Органи запрацювали просто на операційному столі.

Зараз жінка вже впевнено ходить, сама їсть, пробує навіть робити розминку. Олена радіє, що нарешті може жити без уколів інсуліну та процедур гемодіалізу.

Олена, якій провели подвійну трансплантацію (city-adm.lviv.ua)

За ніч - чотири трансплантації

Лікарі Першого медичного об'єднання потягом ночі провели чотири трансплантації. Це рекордна кількість трансплантацій, і завдяки цій титанічній роботі хірургів, четверо людей отримали нові органи та шанс на нове здорове життя.

За словами лікарів, серце, легені та печінку пересадили трьом чоловікам, органи яких були в критичному стані.

"Неймовірно гордий за наших лікарів та їхній прорив у трансплантації. Це надзвичайно важливо для розвитку медицини та трансплантології в Україні", - сказав мер Львова Андрій Садовий.

Шанс на друге життя Олена та ще троє українців отримали завдяки важкому рішенню родини чоловіка, який помер через інсульт. Йому було 42 роки. Медики Нововолинської лікарні констатували смерть мозку і родина погодилася на донорство.

Легені пересадили чоловікові з Донецької області, який мав кістозну гіпоплазію обох легень. Три роки він жив на кисневій підтримці.

Печінку трансплантували 43-річному жителю Закарпаття. Його власний орган вбив цироз. Останні місяці чоловік балансував між життям та смертю. Він пережив сім внутрішніх кровотеч, коли, за статистикою, вже після третьої людина не виживає.

Серце пересадили 48-річному львів’янину. На свій рятівний орган чоловік чекав рік. У нього - кардіоміопатія. Серце не могло перекачувати кров і ризикувало зупиниться щомиті.

У Львові за ніч провели чотири трансплантації (city-adm.lviv.ua)