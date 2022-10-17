В Україні деякі пацієнти можуть безкоштовно отримати ліки: що потрібно знати

Епілепсія - це неврологічне захворювання, яке неможливо вилікувати, але за умови регулярного вживання ліків епілептичні напади можна стримувати.

Як отримати ліки

При епілепсії пацієнти можуть отримувати необхідні ліки безоплатно. Для цього спочатку невролог або психіатр має створити та внести до Електронної системи охорони здоров’я план лікування. Після чого лікар випише перший електронний рецепт на "Доступні ліки".

Фахівці зазначають, якщо план лікування вже є, то рецепт може виписати навіть сімейний лікар. Тому до кого звертатись зручніше - обирає сам пацієнт.

Загалом до програми "Доступні ліки" входить 27 торговельних назв лікарських засобів для лікування епілепсії. Однак, 5 з них пацієнти можуть отримати в аптеках безоплатно, інші з доплатою.

Зокрема, отримати ліки по рецепту можна в аптеці, яка має контракт з НСЗУ. Дізнатися адресу такої аптеки також можна за номером контакт-центру 16-77

Додамо, що пацієнти з такими хронічними захворюваннями можуть також отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою:

серцево-судинні;

бронхіальна астма;

діабет 2 типу;

цукровий діабет;

нецукровий діабет;

розлади психіки та поведінки.

Важливо, що антибіотики не є частиною програми "Доступні ліки", пацієнти можуть придбати їх лише власним коштом.

Під час воєнного стану діють як електронні, так і паперові рецепти. Вони однаково дійсні.