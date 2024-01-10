В Україні буде спалах кору, бо батьки не вакцинують дітей, - інфекціоніст

Чи може виникнути епідемія кору

"Ситуація з кором справді небезпечна. Рівень охоплення щепленням проти кору знизився, і на сьогодні він не перевищує 70%. Щоб запобігти спалахам, треба досягти показника 90-95%. А в Україні вже є прошарок дітей, які пропустили перше чи друге щеплення", - говорить лікар.

За його словами, спалахи кору в Україні виникають кожні 5-6 років. Останній спалах був у 2018-2019 роках.

"Якщо додати 6 років, то якраз ми й виходимо на 2024 рік. І МОЗ та Центр громадського здоров’я застерігають, що в країні може бути спалах кору", - каже Крамарьов.

При цьому лікар додає, що проблема з недостатньою вакцинацією є не тільки в Україні. Пандемія COVID-19 призвела до зниження рівня охоплення щепленням багато де по світу. Зокрема, епідемія кору може загрожувати навіть Великій Британії.

"Основний захист від цього захворювання - вакцинація. Вакцина проти кору, паротиту і краснухи (КПК) захищає одразу від цих трьох інфекційних захворювань. А вакцинація КПК є обов’язковою згідно з Національним календарем профілактичних щеплень", - пояснює інфекціоніст.

Торік в Україні організували загальнонаціональну кампанію з "наздоганяючої вакцинації" для дітей, які внаслідок зміни місця проживання чи з інших причин пропустили планові щеплення. Цей проект мав запобігти спалаху кору.

Що треба знати про кір (інфографіка: МОЗ)

Чим небезпечний кір

"Кір - це одне з найтяжчих захворювань у дітей. У вірусу кору є дві небезпечні властивості", - каже лікар.

Перша - це нейротропність. Відбувається ураження нервової системи, через що можуть виникати тяжкі запалення головного мозку - енцефаліти.

"Важчих енцефалітів, ніж корові, за свою 40-річну практику я не зустрічав. Якщо дитина й виживе після перенесеного корового енцефаліту, вона залишиться інвалідом", - говорить Крамарьов.

Друга властивість вірусу кору - пригнічення імунної системи, через що відбувається нашарування вторинних бактеріальних інфекцій. Це може відбуватись навіть упродовж пів року після перенесеного кору.

"Як наслідок, дитина може захворіти на тяжку пневмонію, сепсис тощо і померти від ускладнень. Тому ще раз наголошую, що єдиний дієвий захист - це вакцинація. І про своєчасні щеплення своїх дітей повинні подбати насамперед батьки", - каже інфекціоніст.