В Україні за тисячі доларів продають монету номіналом 2 копійки: як вона виглядає

Чим унікальна монета

Продають монету у Львові. В оголошенні на сайті Violity вказано, що монету продають з колекції.

Відомо, що відповідні монети почав випускати Національний банк у 1991 році, з першого року Незалежності України.

2 копійки виготовлені у 1992 році, вони були в оберті протягом 29 років - до 2021 року. Сама монета виготовлена з алюмінію, не має дефектів та не реставрувалась.

Подібні монети також можуть бути виконані з немагнітної або магнітної сталі, нікелевого сплаву, міді. Найдешевша монета з алюмінію.

До речі, в інших металах двокопієчна монета 1992 року цінується ще вище.

На реверсі вказано номінал "2 копійки", аверс прикрашає напис "Україна" і малий герб, а також вказана дата "1992".

В Україні продають унікальні 2 копійки (фото: violity)

Скільки коштує

Монету можна придбати за 73 тисячі доларів. В опис йдеться, що товар продається за фіксованою ціною, післяплатою не відправляється, лише після повної передоплати.

До того монету можна забрати особисто у Львові або продавець може відправити її поштою.