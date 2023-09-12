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В Україні за тисячі доларів продають монету номіналом 2 копійки: як вона виглядає

Вівторок 12 вересня 2023 17:03
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В Україні за тисячі доларів продають монету номіналом 2 копійки: як вона виглядає В Україні продають унікальні 2 копійки (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні за монету номіналом 2 копійки 1992 року випуску пропонують величезні суми. Таку рідкісну монету продають за близько 2 тисячі доларів.

Чому монета так дорого коштує і в чому її особливість - читайте в матеріалі нижче.

Чим унікальна монета

Продають монету у Львові. В оголошенні на сайті Violity вказано, що монету продають з колекції.

Відомо, що відповідні монети почав випускати Національний банк у 1991 році, з першого року Незалежності України.

2 копійки виготовлені у 1992 році, вони були в оберті протягом 29 років - до 2021 року. Сама монета виготовлена з алюмінію, не має дефектів та не реставрувалась.

Подібні монети також можуть бути виконані з немагнітної або магнітної сталі, нікелевого сплаву, міді. Найдешевша монета з алюмінію.

До речі, в інших металах двокопієчна монета 1992 року цінується ще вище.

На реверсі вказано номінал "2 копійки", аверс прикрашає напис "Україна" і малий герб, а також вказана дата "1992".

В Україні за тисячі доларів продають монету номіналом 2 копійки: як вона виглядаєВ Україні за тисячі доларів продають монету номіналом 2 копійки: як вона виглядаєВ Україні за тисячі доларів продають монету номіналом 2 копійки: як вона виглядаєВ Україні за тисячі доларів продають монету номіналом 2 копійки: як вона виглядаєВ Україні продають унікальні 2 копійки (фото: violity)

Скільки коштує

Монету можна придбати за 73 тисячі доларів. В опис йдеться, що товар продається за фіксованою ціною, післяплатою не відправляється, лише після повної передоплати.

До того монету можна забрати особисто у Львові або продавець може відправити її поштою.

Раніше ми повідомляли, які купюри та монети перестануть приймати з 1 жовтня.

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