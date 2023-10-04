Українець зламав дружині ногу, щоб його випустили за кордон

Чоловіку не сподобалося, що Віка затрималася з подругами

Молода мама на ім'я Віка розповіла, що ногу їй чоловік зламав за те, що вона пізно повернулася з караоке, де відпочивала з подругами. Вона зазначила, що про таймінг вони не домовлялися і жодних сварок напередодні не було.

Коли вона прийшла додому о 2-й ночі, він вийшов до неї, почав ставити запитання, висловлювати претензії, а потім відштовхнув. Вона впала на ліжко, чоловік почав наближатися до неї, і Віка виставила вперед одну ногу, щоб його загальмувати. І він руками їй цю ногу зламав.

На фото у будинку Вікі видно, що її чоловік - великий чоловік. І тому зламати ногу тендітній жінці йому було нескладно.

Віка почала кричати від болю, і чоловік не одразу повірив, що він зламав їй ногу руками. Вона кричала від болю на всю квартиру, а чоловік просто вийшов із кімнати.

Вона просила викликати швидку, але він знову їй не повірив і дав телефон. Медики приїхали швидко та підтвердили, що нога зламана, але й у цей момент чоловік не повірив.

У Вікі виявився дуже складний перелом, і їй зробили складну операцію. На рентгені було видно скільки кісток було роздроблено. Зараз у Вікі в нозі титанова пластина та шпіци із гвинтами.

У Польщу на милицях

Коли Віка лежала в лікарні, чоловік приходив до неї та просив вибачення. Вона каже, що вона не мала злості чи образи, тільки якась порожнеча всередині. Жінка думала про розлучення і всі близькі, хто знав про ситуацію, казали, що це тривожні дзвіночки. А мама радила написати на чоловіка заяву до поліції.

"Я не хотіла впасти на плечі мами. Мій чоловік створив цю проблему, він мав мене обходжувати й це мало стати своєрідним покаранням для нього. Щоб він узяв на себе все повністю - побут, мене, дитину", - каже Віка.

Вони мешкають на 4 поверсі в будинку без ліфта, і чоловік виносив Віку гуляти на руках, міняв пов'язки, готував їсти, займався сином, возив дружину до лікаря. Як потім він зізнавався, не знає, що на нього найшло. Ні до цієї ситуації, ні після - жодної агресії до дружини він не виявляв.

Коли вони виїжджали до Польщі, то Віка на той момент ще була недієздатною. І чоловік перетнув кордон, як законний опікун маленької дитини.

"Тобто, якби не вся ця ситуація з ногою, то ми не виїхали б за кордон всією родиною", - додала Віка.