Українець створив велосипед із квадратними колесами. Дивіться, як виглядає диво-транспорт

Як їздить велосипед із квадратними колесами

У незвичному транспорті колеса залишаються нерухомими, а велосипед їде завдяки стрічкам, схожим на танкові гусениці, що розміщені на колесах.

Гусениці зроблені з гумових шин, які нарізані та встановлені на конструкції з велосипедних ланцюгів. Колеса кріпляться на стандартну раму велосипеда. Цей велосипед має дві передачі з педалями.

"Створення квадратних коліс і встановлення їх на велосипеді було одним із найбожевільніших проєктів, які я коли-небудь робив", - заявляє Гордєєв.

Цей велосипед має дві передачі (скриншот)

Винахідник також поділився процесом створення транспортного засобу і показав, як він їздить. Хоча велосипед здатний рухається, втім досить повільно й шумно.

Цей винахід викликав великий інтерес у користувачів інтернету. Відео з незвичним велосипедом набрало вже понад 7 млн переглядів.

Також цьогоріч Гордєєв створив ще один дивовижний велосипед - завдовжки всього кілька сантиметрів, але який здатний витримати водія вагою до 100 кг.