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Україна вже не третя: букмекери різко оновили прогнози щодо переможця Євробачення

Нашу країну "вибили" з трійки потенційних лідерів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Після другого напівфіналу Євробачення, який відгримів у ніч на 10 травня, букмекери різко оновили свої прогнози. І в трійку потенційних лідерів раптово вирвалася країна, якій до цього пророкували лише восьме місце.

Як змінилися прогнози букмекерів та яке місце тепер може отримати Україна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovision World.

Хто може перемогти на Євробаченні

Так, перше місце все ще пророкують Хорватії - артисту Baby Lasagna з його запальною піснею "Rim Tim Tagi Dim". Він виступав у першому напівфіналі, але його шанси на перемогу не зменшилися.

І якщо раніше друге місце, за прогнозами букмекерів, міг отримати представник Швейцарії - артист Nemo з піснею "The Code", то тепер його різко посунув Ізраїль. Співачка Еден Ґолан виконала у другому напівфіналі свій трек "Hurricane" і різко піднялася з восьмої сходинки аж на другу.

Прогнози букмекерів швидко змінюються. Але поки що можна спостерігати за тим, що Україна більше не третя у рейтингу потенційних переможців. Тепер шанси на успіх розподілилися так:

  • 1 місце - Хорватія
  • 2 місце - Ізраїль
  • 3 місце - Швейцарія
  • 4 місце - Ірландія
  • 5 місце - Україна.

Прогноз букмекерів (скріншот)

Другий напівфінал Євробачення - як проходила подія

Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 травня виступила друга група країн-учасників Євробачення. Зокрема, на сцену вийшли представники Швейцарії, Ізраїля, Чехії та інші.

У фінал потрапили такі країни: 

  • Греція
  • Швейцарія
  • Австрія
  • Вірменія
  • Латвія
  • Грузія
  • Естонія
  • Ізраїль
  • Норвегія
  • Нідерланди.

Усі вони, а також переможці першого напівфіналу (серед яких Україна), та представники країни "Великої п'ятірки" братимуть участь у фіналі. Він відбудеться вже 11 травня, початок заплановано на 22:00 за київським часом.

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