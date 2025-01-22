Україна в числі лідерів. Букмекери зробили перші прогнози щодо переможця "Євробачення-2025"

Хто може виграти "Євробачення-2025"

Відповідна таблиця вже з'явилася на порталі, джерело якого вказано вище, і там можна ознайомитися з приблизними ставками. Так, на офіційному сайті пісенних перегонів можна побачити, що нині перемогу пророкують Бельгії. Букмекери оцінюють шанси цієї країни з коефіцієнтом у 12%.

Друге місце посіла Швеція. Хоча ця країна ще не визначилася зі своїм представником, експерти пророкують їй "срібло", і ймовірність виграшу складає 10%.

А от Україна, на думку фахівців, цього року опиниться на третьому місці. Шанси українського виконавця забрати додому "бронзу" на "Євробаченні-2025" оцінюють у 7%.

Прогнози букмекерів на "Євробаченн-2025" (скриншот)

Четверте, п’яте і шосте місця зайняли Італія, Естонія та Ізраїль відповідно. Закривають десятку Франція, Німеччина, Фінляндія та Велика Британія.

Варто додати, що це лише попередні ставки букмекерів, і вони будуть змінюватися весь час, аж до самого проведення конкурсу. Результати можуть суттєво змінитися вже після того, як кожна країна визначиться з представником.

Також слід підкреслити, що прогнози фахівців не завжди реалізовуються, і інколи вони помиляються у виборі ймовірних лідерів. Наприклад, минулого року, за оцінками букмекерів, перемогу мала здобути Хорватія, а не Швейцарія.

Що відомо про "Євробачення-2025" (фото: Getty Images)

В Україні Нацвідбір на "Євробачення-2025", як відомо, пройде 8 лютого. У той день шанувальники музичного конкурсу дізнаються ім’я артиста, який поїде представляти нашу країну на міжнародній пісенній сцені в Базелі.

"Євробачення-2025" цього року буде проходити у Швейцарії - після перемоги Nemo з піснею "The Code". Півфінали відбудуться 13 і 15 травня, а от фінал - 17 травня 2025 року.

Що відомо про "Євробачення-2025" (фото: Getty Images)