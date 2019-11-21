Украсть за 5 секунд: в Днепре наглый "супервор" стал звездой сети

В Днепре заметили очень наглого вора, который на глазах у всех украл сумку у девушки. Инцидент произошел в кафе средь бела дня. Мужчина сидел за соседним от девушки столиком и за ее спиной нагло провернул свою аферу. Ролик с кражей попал в сеть.

На видео можно рассмотреть, как девушка за столиком увлечена работой, а в это время мужчина просто наклонился к ее спине и тихо взял сумку. После этого мужчина решил быстро ретироваться. Отметим, что девушка даже не заметила пропажи, так быстро все произошло.

Наглый вор в Днепре (YouTube)

Ролик также опубликовали на странице в Facebook. Также там предупредили людей быть более бдительными, так как воры не дремлют и пользуются удобным случаем.

Я так тоже чуть не лишился, хорошо, что лямка по руке прошла. КФС возле жд вокзала.

Скриншот комментариев (Facebook)