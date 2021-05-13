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Украину ждет четвертая волна коронавируса: иммунолог шокировал заявлением

Автор: Styler

Четвертая волна COVID-19 в Украине неизбежна, хотя власти делают все, чтобы не допустить этого.

Об этом иммунолог Андрей Волянский рассказал в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24".

По словам специалиста, ситуация в 2021 году "не лучше, а хуже, чем в 2020".

"Значительно большее количество инфицированных и летальных исходов... Мы понимаем, что эта четвертая волна неотвратимо пришла в нашу страну, и вопрос, как сгладить ее воздействие на общество, как уменьшить это количество заболевших и летальных исходов", - сказал врач.

Иммунолог добавил, что Украина еще не прошла те шаги пандемии, которые она должна пройти.

"Следовательно, чтобы их облегчить, необходимо минимизировать удар на уязвимых и пожилых людей", - добавил Волянский.

Напомним, ранее в интервью для РБК-Украина Денис Шмыгаль оценил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID в стране.

Также мы писали, что ВОЗ заявила о выходе на плато по смертности и заболеваемости COVID-19.

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