Украину ждет четвертая волна коронавируса: иммунолог шокировал заявлением

По словам специалиста, ситуация в 2021 году "не лучше, а хуже, чем в 2020".

"Значительно большее количество инфицированных и летальных исходов... Мы понимаем, что эта четвертая волна неотвратимо пришла в нашу страну, и вопрос, как сгладить ее воздействие на общество, как уменьшить это количество заболевших и летальных исходов", - сказал врач.

Иммунолог добавил, что Украина еще не прошла те шаги пандемии, которые она должна пройти.

"Следовательно, чтобы их облегчить, необходимо минимизировать удар на уязвимых и пожилых людей", - добавил Волянский.