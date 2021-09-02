В Украину завезли опасные орехи, вызывающие рак: как они выглядят

В Киевскую область орех попал из Пакистана (фирма Saroya Traders) через Италию (импортер Raja Whole Sale Co). Получатель в Украине - Ахмед Ахсан, фирма зарегистрирована в Киеве.

В Госпродпотребслужбе требуют принять меры для немедленного извлечения пищевого продукта.

Отметим, что опасные пакистанские орехи появились также на прилавках в Харьковской области. Его завезли также через Италию, получатель продукта тот же - адрес фирмы зарегистрирован в Киеве.

Импортеры орехов из Пакистана - компании Saroya Traders (завезено 25 августа) и M. Manzoor & Co (от 24 августа).

Почему орех бетель опасен, и как он выглядит

Бетель-нат или орех бетель - семя плодов пальмы арека, стимулирующий препарат, который ускоряет передачу сообщений между мозгом и телом. Свойства ореха бетеля до конца не изучены и влияют на каждого по-разному и могут нанести серьезный вред здоровью человека.

В Индии и странах Юго-восточной Азии листья и орехи бетеля традиционно используются как тонизирующее средство. При этом длительное употребление может быть опасным для жизни и здоровья. Чернеют зубы и может быть воспаление десен.

Фото: Орех бетель

У жующих бетельный орех слизистая оболочка рта приобретает характерный темно-красный цвет и часто сморщивается. Иногда наступает рубцевание тканей слизистой и развивается хроническое заболевание, а именно подслизистый фиброз полости рта.

Жевание ореха бетеля также увеличивает риск развития одной из форм рака ротовой полости-плоскоклеточной карциномы, которая также может возникнуть на задней стенке горла. Это подтверждает большой процент взрослых жителей Юго-Восточной Азии, страдающих данным заболеванием. На Тайване почти 85 % больных раком ротовой полости употребляют орех бетеля.