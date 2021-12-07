Украину засыплет снегом и заморозит: синоптики сделали предупреждение о погоде

По прогнозу Диденко, во вторник, 7 декабря, Украину будет пересекать атмосферный фронт.

Мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается на Западе страны, в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В Кропивницком, в Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Днепре – влажная погода с дождями разной интенсивности.

Сухо будет только на Волыни, в Ровенской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Температура воздуха будет сильно отличаться. На востоке от +3 до +9 градусов, в южной части прогреется до +12 градусов, а в Крыму до +16 градусов. В остальных регионах – около нуля градусов днем, ночью до -1 градуса.

В Киеве 7 декабря ожидается мокрый снег с переходом в дождь, сильная влажность, туманы, скользкие дороги и холодный воздух, от +1 до +3 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 7 декабря

По прогнозу Украинского гидрометцентра, мокрый снег с дождями в среду переместится в центральные, северные и восточные области страны. На юге будет идти дождь.

Ночная температура на западе упадет до -5 -7 градусов, на севере и в центре до -1 -4 градусов. Днем ожидается от -2 до -4 градусов, в центре от +1 до +3 градусов.

На востоке и юге ночью от +3 до +5 градусов, днем прогреется до +5 +7 градусов, на юго-востоке до +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 8 декабря

9 декабря осадки из Украины уйдут, но часть страны окажется под воздействием низких температур воздуха. На западе ночью местами ожидается до -10 градусов, в центре до -4 градусов. Днем от -4 до 0 градусов.

На юге от -1 до +5 градусов, а вот на востоке от +3 до +5 градусов. Днем в южных областях +2 +4 градуса, на востоке до +7 +9 градусов.