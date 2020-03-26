В Украину возвращается зима: синоптики шокировали прогнозом погоды

Погода в Украине к концу марта существенно испортится и синоптики прогнозируют резкое и сильное похолодание. Возможны дожди и мокрый снег в некоторых регионах, а температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

После теплых выходных на Украину обрушится резкое похолодание, которое зайдет в страну с запада. В понедельник, 30 марта, там ожидается резкое понижение температуры до -1 градуса, штормовой ветер до 12 м/с и мокрый снег. Местами температура днем поднимется до +2 +4 градусов и будет идти снег с дождем.

На севере страны также ожидается мокрый снег и снег с дождем и штормовой ветер. Ночью около +2 градусов, днем до +4 градусов.

В южных областях и восточных областях сохранится сухая и теплая погода, без осадков. Ожидается сильный штормовой ветер. Ночью от +3 до +5 градусов, днем до +10 +14 градусов.

В центральной части страны будет сухо, но прохладно. Ночью +3 +5 градусов, днем до +7 градусов.

В Киеве 30 марта ожидается штормовой ветер, снег с дождем и похолодание до +2 +4 градусов.

Карта погоды в Украине на 30 марта

Во вторник, 31 марта, похолодание охватит всю территорию Украины. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер во всех областях страны. В большинстве областей пройдет дождь со снегом, мокрый снег, местами снег.

На западе температура ночью упадет до -3 градусов, днем ожидается +2 +4 градуса. На востоке от -1 до +3 градусов, в южных областях от +3 до +5 градусов. На севере Украины и в центре ночью до -3 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

В Киеве 31 марта будет идти мокрый снег. Ночью -1 -3 градуса, днем от +2 до +4 градусов.

Карта погоды в Украине на 31 марта

Тем временем, в пятницу, 27 марта, в Украине будет тепло и сухо. Местами ночная температура воздуха опустится до 0 градусов. На востоке ночью от 0 до -2 градусов, днем сухо и солнечно, +13 +15 градусов.

В южных областях без осадков, небольшая облачность. Ночью от +1 до +4 градусов, днем прогреется до +13 +15 градусов. В Крыму ночью +2 +4 градуса, днем +13 +15 градусов.

На севере страны сухо, небольшая облачность. Ночью от 0 до -2 градусов, днем прогреется до +11 +13 градусов.

На западе также потеплеет и ожидается сухая солнечная погода. Ночью в регионе от 0 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут +12 +14 градусов, на Закарпатье до +17 градусов.

В центральной части страны ночью 0 -2 градуса, днем сухо и солнечно, от +11 до +13 градусов.

В Киеве 27 марта ожидается переменная облачность, но без осадков. Ночью -1 +1 градус, днем +12 +14 градусов.

Карта погоды в Украине на 27 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о резких перепадах погоды.