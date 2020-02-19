В Украину ворвется опасная погода: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни испортится - в страну придет пасмурная влажная погода - будет идти дождь, местами с мокрым снегом, и все это в сопровождении опасного порывистого ветра. Какой будет погода на ближайшей неделе - в прогнозе синоптиков на Styler.

Согласно прогнозам, ухудшения погоды следует ждать уже в воскресенье, 23 февраля. Но до этого времени, синоптическая ситуация будет довольно благоприятной.

Так, по данным Наталки Диденко, 20 февраля, в Украине будет царить антициклон, благодаря которому будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях, а также на Житомирщине и Винничине возможен дождь и мокрый снег.

Температура воздуха в четверг будет колебаться на уровне +3... +8 градусов.

В Киеве 20 февраля будет облачно, однако существенные осадки не предвидятся. Градусники покажут +5... +6 градусов.

"Более серьезные осадки с сильным ветром появятся в Украине 23-24 февраля", - прогнозирует синоптик.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

В Украинском гидрометцентре подтвердили прогноз Диденко, анонсировав начало мокрой погоды с сильным ветром в воскресенье, 23 февраля.

21 февраля осадки вероятны на Западе и Востоке, а 22 февраля по всей стране будет сухая погода. Особых колебаний температуры в эти дни не будет, но немного снизится ночная температура - до -3 мороза.

Погода в Украине 20-22 февраля (фото: meteo.gov.ua)

23 февраля осадки и облачность - по всей стране, а на Востоке - дождь с мокрым снегом. Будет задувать сильный ветер с порывами, но при этом температура воздуха немного повысится (+5... +10 на Западе и Юге), на остальных территориях от +2 до +7 градусов.

Погода в Украине 23 февраля (фото: meteo.gov.ua)