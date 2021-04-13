В Украину вернулись модели, устроившие в ОАЭ стриптиз: в самолете распивали шампанское

Отмечается, что прилетели в Украину не все. Одна из девушек подцепила коронавирус и пока лечится в Дубае. Также не вернулся и фотограф, устроивший фотосессию в стиле ню.

Девушки, которые вернулись в Украину, сразу же начали выкладывать в соцсети радостные посты, мол, наконец дома. Но от камеры прятались и не давали комментариев. Другие пассажиры рассказали, что сразу поняли, кто с ними на борту. Девушки держались вместе, говорили и пили шампанское.

В каких условиях сидели в тюрьме украинки

Одна из девушек выходила на связь с семьей и пожаловалась на условия, в которых находились модели в тюрьме. По ее словам, помещение совсем не проветривалось и в нем не было окон. Об этом сообщает юридическая компания "Миллер" в Facebook.

"Хотя разговор длился не более 2 минут, девушка сообщила, что ее и других участников съемки с момента ареста держат в плохих условиях, в закрытом помещении, где даже нет окон. С момента задержания 3 апреля родственники впервые пообщались с нашей Клиенткой. До этого парень и родители девушки в течение недели абсолютно ничего не знали о его местонахождении и условиях пребывания", - написали юристы на странице.

Для чего была организована фотосессия

Есть версия, что девушки снимались в рекламе для сайта для взрослых. Организатором якобы стал Виталий Гречин. Он гражданин США, служил в американской армии, но в последние годы жил в Киеве. Полтора месяца назад Гречин с размахом отпраздновал свой день рождения в Буковеле. На всех фото Гречин фигурирует с полуобнаженными девушками.

Еще одним фигурантом фотосессии считают владельца модельного бизнеса Стефан Клавэля, но он отрицает свою причастность.