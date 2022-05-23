В Украину вернется тепло вместе с грозами: в каких областях будет высокая температура

Погода в Украине 23 мая

В понедельник погодные условия в большинстве областей начнут улучшаться. Ночной дождь к утру прекратится и днем будет сухо и солнечно.

Ночью ожидается от +6 до +8 градусов, днем на западе страны прогреется до +18 +19 градусов, на юге местами до +20 градусов. В остальных областях ожидается от +15 до +17 градусов.

В Киеве ожидается небольшая облачность, ночью +6 +8 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 23 мая

Погода в Украине 24 мая

Во вторник синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду во всех областях страны. Температура воздуха начнет подниматься.

Ночью в Украине ожидается от +5 до +8 градусов, в южной части от +6 до +11 градусов. Днем теплее всего будет в западных областях, прогреется до +20 +23 градусов. На юге ожидается от +17 до +20 градусов. В остальных регионах прогнозируется от +17 до +19 градусов.

В Киеве 24 мая будет сухо, возможна небольшая облачность, но без осадков. Ночью +6 +8 градусов, днем потеплеет до +18 +20 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 24 мая

Погода в Украине 25 мая

В среду в Украину снова вернутся грозы - осадки прогнозируются в западных областях. На остальной территории страны обойдется без осадков.

Ночью в Украине температура будет колебаться от +6 до +11 градусов. Днем в западной части ожидается повышение температуры до +25 +27 градусов. В центре, на востоке и в южных областях прогнозируется до +21 +24 градуса. На востоке будет прохладнее, от +18 до +21 градуса.

В Киеве 25 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью в столице +9 +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 25 мая

А что будет с погодой дальше?

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в четверг страну накроет сильными грозами все области. Температура воздуха снизится немного в западных областях, но поднимется на востоке и севере страны - ожидается от +20 до +24 градусов.

В пятницу осадки покинут страну и ожидается солнечная и сухая погода. Ночью от +10 до +12 градусов, днем от +20 до +24 градусов.