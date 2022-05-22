В Украину после "штормового" циклона Emmelinde придут температурные качели с грозами

На сегодня объявлено предупреждение об опасных метеорологических явления практически по всей стране ввиду штормовых порывов ветра до 15-20 метров в секунду - I уровень опасности ("желтый").

Погода 22 мая на западе Украины

Дождь прогнозируется днем преимущественно на Полесье. Порывы ветра местами будут достигать 17-22 м/с, направление - северо-западное. В западных областях ожидается снижение температуры воздуха ночью +9… +12 градусов, днем около +14… +18 градусов (теплее будет на Закарпатье - до +23 градусов).

Погода 22 мая в северных областях

На севере Украины в течение суток прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Порывы до 20 м/с ожидаются в Киевской и Черниговской областях. Столбики термометров будут варьироваться ночью между +10… +13 градусами, днем покажут +13…+16 градусов.

Погода 22 мая в центре Украины

В центральных областях днем вероятен кратковременный дождь, но преимущественно будет без осадков. Ожидаются порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +11… +14 градусов, днем +15… +17 градусов.

Погода 22 мая в южных областях

Местами на юге страны возможны небольшие дожди с грозой в ночное время, хотя днем в регионах будет сухо. Порывы - те же 15-20 м/с. Столбики термометров ночью покажут +13... +16 градусов, в дневное время ожидается +21... +23 градусов.

Погода 22 мая в восточных областях

На востоке Украины в течение суток есть вероятность небольших дождей. Ветер тоже будет с порывами до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит +12…+14 градусов, днем от +17… +20 градусов (теплее будет в Запорожской области: +20... +22 градусов).

Карта погоды в Украине 22 мая (фото: meteo.gov.ua)

Неделя начнется с похолодания и дождей

Уже в понедельник, 23 мая, практически всю территорию Украины накроют осадки. Похолодает еще больше.

Так, в среднем по стране температура воздуха днем ожидается +13... +17 градусов, ночью +7... +9 градусов (теплее в темное время суток будет в южных областях и на Закарпатье +10... +12 градусов, холоднее всего - на севере +5... +7 градусов).

Карта погоды в Украине 23 мая (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 24 мая, осадки останутся только на Левобережье. В западные области начнет возвращаться тепло только днем (+18... +22 градусов), хотя ночью будет ощутимо свежо (+4... +7 градусов). На остальной части территории страны температура воздуха особо не изменится, разве что ночи тоже будут прохладнее.

Карта погоды в Украине 24 мая (фото: meteo.gov.ua)

А вот в среду, 25 мая, потеплеет уже везде, вернувшись к 20-градусным значениям, при этом на западе Украины будет еще теплее - до +25... +27 градусов, хотя такая синоптическая картина будет сопровождаться грозовыми дождями.

Карта погоды в Украине 25 мая (фото: meteo.gov.ua)

В четверг, 26 мая, потепление "закрепится", а вот грозовые осадки расширятся - сухо будет лишь в южных и большинстве восточных областях.

Карта погоды в Украине 26 мая (фото: meteo.gov.ua)