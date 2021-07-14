Украину разжарит до рекордов: где будет самая опасная погода

Погода в Украине принесет невероятную жару в четверг, 15 июля. Синоптики прогнозируют, что в эпицентре лета наша страна станет одной из самых горячих в Европе.
Что будет с погодой завтра, и когда ждать облегчения - читайте ниже в нашем материале.
"Украина - одна из самых горячих в Европе. Максимальная температура воздуха в середине июля, в середине лета - 15 июля - составит у нас +30+35 градусов", - прогнозирует Наталка Диденко.
Согласно погодным картам, жарче завтра будет разве что в Афинах - здесь будет аж +37.
При этом дождей в Украине серьезных не видно завтра. Разве что на Западе есть вероятность гроз.
"В Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовщину до Закарпатья, есть вероятность локальных грозовых ливней", - добавила синоптик.
Также маленький островок влаги кратко образуется в четверг в отдельных районах Сумщины.
Фото: Прогноз погоды на 15 июля facebook.com/tala.didenko)
По словам синоптика, жара начнет постепенно ослабевать с 20-го июля. Сначала - на западе Украины, далее - на других территориях. А на востоке и юге жарче будет дольше.
"Ближайший благословенный дождь пройдет в субботу вечером,17-го июля - местами на севере (включая Киев), затронет немного Запад и часть центра", - считает Диденко.
В Киеве 15-го июля ожидается сухая горячая погода, максимально +32+34, местами до +35 градусов.
Синоптики Gismeteo прогнозируют, что столицу жара покинет во вторник, 20 июля.
Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)
Ранее синоптики рассказали, когда жара ослабнет, вернутся дожди, а температура будет равняться +25 градусам днем.