Украину разжарит до рекордов: где будет самая опасная погода

"Украина - одна из самых горячих в Европе. Максимальная температура воздуха в середине июля, в середине лета - 15 июля - составит у нас +30+35 градусов", - прогнозирует Наталка Диденко.

Согласно погодным картам, жарче завтра будет разве что в Афинах - здесь будет аж +37.

При этом дождей в Украине серьезных не видно завтра. Разве что на Западе есть вероятность гроз.

"В Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовщину до Закарпатья, есть вероятность локальных грозовых ливней", - добавила синоптик.

Также маленький островок влаги кратко образуется в четверг в отдельных районах Сумщины.

Фото: Прогноз погоды на 15 июля facebook.com/tala.didenko)

Когда жара отступит и пойдут дожди

По словам синоптика, жара начнет постепенно ослабевать с 20-го июля. Сначала - на западе Украины, далее - на других территориях. А на востоке и юге жарче будет дольше.

"Ближайший благословенный дождь пройдет в субботу вечером,17-го июля - местами на севере (включая Киев), затронет немного Запад и часть центра", - считает Диденко.

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве 15-го июля ожидается сухая горячая погода, максимально +32+34, местами до +35 градусов.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что столицу жара покинет во вторник, 20 июля.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)