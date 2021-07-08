UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украину раскалит до предела: где будет самая опасная погода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине станет опасной из-за сильной жары, которая ожидается в пятницу, 9 июля. Осадки в этот день не предвидятся, а температура достигнет крайне высоких значений.

Какой будет синоптическая ситуация в последний рабочий день этой недели - читайте далее в материале Styler.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, жарче всего в этот день будет на востоке и юго-востоке страны, на Закарпатье, в Киеве - до +33 градусов. На остальных территориях от +29 до +32 градусов.

Осадки в этот день не предвидятся. Ветер будет умеренным - от 5 до 10 метров в секунду.

В Киеве в пятницу будет очень жарко, без осадков, температура +31+33 градуса, ночью +18+20 тепла.

Скрин: Погода в Украине 9 июля (meteo.gov.ua)

Синоптики прогнозируют, что жара в стране станет еще сильнее, а дожди ожидаются лишь 11-12 июля. При этом температура останется крайне высокой.

Медики рекомендуют в пик жары воздерживаться открытого солнца из-за риска получить солнечный или же тепловой удар.

Ранее врачи рассказали, какие болезни и состояния могут усугубиться из-за воздействия летнего солнца.

Также мы писали, что такое метеозависимость, как с этим бороться, почему возникает нездоровая реакция на погоду и что с этим можно сделать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине