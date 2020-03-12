ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украину привезли тесты на коронавирус: кому они не достанутся

STYLERЖизнь    12.03.2020 - 10:09
В Украину привезли тесты на коронавирус: кому они не достанутся
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В каких городах Украины смогут проверить пациентов на коронавирус

Коронавирус привел к тому, что Украина ушла на карантин и в большинстве регионов страны учебные заведения ушли на вынужденные каникулы, а в крупных городах отменили все массовые мероприятия. На данный момент в Украине зарегистрирован только один случай коронавируса, и есть несколько неподтвержденных случаев.

В Украину привезли первую партию экспресс-тестов на коронавирус и уже начали распределять по регионам, однако достанутся они не всем. Благодаря этим тестам врачи смогут быстро определить наличие коронавируса и начать правильное лечение. Такой тест позволяет определить наличие вируса за три дня до появления симптомов. Если тест даст положительный результат, то диагноз нужно будет подтвердить в вирусологической лаборатории.

Первыми экспресс-тесты получили в Киеве – 200 тестов доставили в инфекционное отделение Александровской больницы. Стоит отметить, что в столице тесты были и до карантина. Их цена колеблется от 300 до 600 гривен и зависит от производителя.

"Мы должны сначала протестировать людей на другие вирусы, которые имеют катаральные симптомы. Это вирусы типа "А" и "В", парагриппа, аденовирусы, другие респираторные заболевания. И получаем положительный экспресс-тесты. То тогда мы отправляем анализ больного в лабораторию", - сообщила заведующая инфекционного отделения Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова.

Власти Киева отмечают, что тестов будет достаточно и будет доставлено в ближайшие дни еще 5 тысяч экспресс-тестов. Однако в обычных аптеках их не будет и провести проверку можно будет только в инфекционных больницах.

Кроме Киева, первые экспресс-тесты на коронавирус получили в больницах Житомира, Тернополя, Днепра, Винницы, Ровно, Львова и Запорожья. Как отметили в МОЗ, на данный момент в Украине есть 19 600 экспресс-тестов и сейчас продолжается прием заказа на закупку тестов для других областей.

Карантин в Украине: появились новые фото "паникеров" в супермаркетах Коронавирус в Украине: как отличить первые симптомы опасной болезни
Новости Украины тестыкарантинКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь