В Украину привезли тесты на коронавирус: кому они не достанутся

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В каких городах Украины смогут проверить пациентов на коронавирус

Коронавирус привел к тому, что Украина ушла на карантин и в большинстве регионов страны учебные заведения ушли на вынужденные каникулы, а в крупных городах отменили все массовые мероприятия. На данный момент в Украине зарегистрирован только один случай коронавируса, и есть несколько неподтвержденных случаев.

В Украину привезли первую партию экспресс-тестов на коронавирус и уже начали распределять по регионам, однако достанутся они не всем. Благодаря этим тестам врачи смогут быстро определить наличие коронавируса и начать правильное лечение. Такой тест позволяет определить наличие вируса за три дня до появления симптомов. Если тест даст положительный результат, то диагноз нужно будет подтвердить в вирусологической лаборатории.

Первыми экспресс-тесты получили в Киеве – 200 тестов доставили в инфекционное отделение Александровской больницы. Стоит отметить, что в столице тесты были и до карантина. Их цена колеблется от 300 до 600 гривен и зависит от производителя.

"Мы должны сначала протестировать людей на другие вирусы, которые имеют катаральные симптомы. Это вирусы типа "А" и "В", парагриппа, аденовирусы, другие респираторные заболевания. И получаем положительный экспресс-тесты. То тогда мы отправляем анализ больного в лабораторию", - сообщила заведующая инфекционного отделения Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова.

Власти Киева отмечают, что тестов будет достаточно и будет доставлено в ближайшие дни еще 5 тысяч экспресс-тестов. Однако в обычных аптеках их не будет и провести проверку можно будет только в инфекционных больницах.

Кроме Киева, первые экспресс-тесты на коронавирус получили в больницах Житомира, Тернополя, Днепра, Винницы, Ровно, Львова и Запорожья. Как отметили в МОЗ, на данный момент в Украине есть 19 600 экспресс-тестов и сейчас продолжается прием заказа на закупку тестов для других областей.