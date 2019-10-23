В Украину пришла смертельная болезнь: кто в зоне риска, как защититься

В Украине зафиксировали три случая заболевания дифтерией за неполную неделю. Ужгородский врач-инфекционист Виктор Петров убежден, что количество заболевших будет увеличиваться. На своей странице в Facebook медик отметил, что паника полезна, когда она называется превентивной работой, чтобы люди вакцинировались для профилактики страшного заболевания.

Все заболевшие проживают на Закарпатье. Диагноз у студентов подтвердило лабораторное обследование. Последние два случая - 21 октября. Перед этим 17 октября болезнь выявили у иностранного студента 5-го курса медицинского факультета №2 Ужгородского национального университета - пациент имеет токсигенный штамм.

"Все случаи имеют лабораторное подтверждение на сегодня! Давайте действовать!" - призвал Петров.

В Украине зафиксированы новые случаи заболевания дифтерией (Иллюстративное фото: УНИАН)

Также врач-инфекционист подчеркнул, что вакцинироваться от дифтерии и столбняка надо всем, а особенно тем, кто не имеет прививки более 10 лет. Это можно сделать в семейной клинике, амбулатории, поликлиники или у практикующих врачей.

"Никого не успокаиваю и не пугаю, право на информацию должны все!" - говорится в публикации.

Как рассказала исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Бирова, в первом случае во время обследования у студента определили бактерию дифтерию - нетоксичный штамп. Об этом передает From-UA.

Вакцинация (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Она рассказала, что парень в 16-летнем возрасте пропустил вакцинацию против дифтерии. 11 октября он обратился к медикам, и уже 17-го дифтерию подтвердили результаты исследования в бактериологической лаборатории.

Студент жаловался на повышенную температуру, боль в горле и мышечную боль.

По словам директора областной клинической инфекционной больницы Михаила Полякова, этот штамм дифтерии не токсичен и не вызывает изменений в организме, как настоящий токсичный штамм дифтерийной палочки.

Таким образом, пациент не нуждается противодифтерийной сыворотки.

Напомним, что в 2018 году случаев заболевания дифтерией было 10, а ранее их количество колебалось от 0 до 4. В 2019-м в Украине перед этим були зафиксированы два случая заболевания дифтерией в Хмельницкой и Луганской областях.

Недавно кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины Наталья Кожан заявила о существовании риска того, что в стране может вспыхнуть эпидемия дифтерии.

Как защититься от дифтерии

Вакцинация поможет защититься от дифтерии (Иллюстративное фото: blogs.unicef.org)

Дифтерия - опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Corynebacterium diphtheriae (дифтерийная палочка). Чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы.

Инфекция передается воздушно-капельным путем, но возможен контактно-бытовой путь передачи (в жарких странах), а также пищевым - через зараженные продукты.

Для лечения используется противодифтерийная сыворотка (антитоксин), антибиотики малоэффективны.

В Минздраве подчеркивают, что единственная надежная защита от дифтерии - вакцинация. Вовремя сделанная прививка поможет сформировать иммунитет и защитить от смертельно опасного заболевания.

Дети должны получать прививки в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет, а взрослые - каждые 10 лет. Такой интервал во взрослом возрасте обусловлен тем, что иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет.

Поэтому первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, проводят вакциной АДС-М в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией АДС-М с минимальным интервалом 10 лет от предыдущей прививки АДС-М. Такие прививки в коммунальных заведениях здравоохранения проводят безвозмездно.