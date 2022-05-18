UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину придет сильное потепление: где ждать "летние" градусы

Фото: Погода в Украине принесет резкое потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится с наступлением сильного потепления, которое придет к нам уже через несколько дней. Оно будет кратковременным, однако градусы будут "летними" - местами +27 градусов.

Читайте ниже в материале Styler, где будет теплее всего.

По данным синоптика Наталки Диденко, уже завтра, 19 мая, холод отступит из Украины.

А в Укргидрометцентре прогнозируют, что самым теплым ожидается 20 мая.

Прогноз на 19 мая

Синоптики прогнозируют, что в большинстве областей днем 19-го мая будет +16+23 градусов, в западной части даже +20+25 градусов. Все еще холодновато в восточных областях, здесь будет +12+16 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, порывистый. Только на западе он будет слабее.

Дожди вероятны в восточных и южных областях Украины. Днем в Одесской и Николаевской областях осадки прекратятся. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Прогноз для Киева

В Киеве 19-го мая потеплеет. В течение дня предполагается +19+21. Ветер - порывистый, до 12 метров в секунду. Дождя не будет.

Что будет с погодой дальше

В гидрометцентре прогнозируют, что 20 мая на западе потеплеет до +24+27 градусов, на юге +21+25. На остальной территории +17+23. Осадки вероятны на севере.

21 мая по всей территории вероятны дожди и грозы. Температура +17+25 по стране, а на крайнем востоке вероятны +27+29 градусов.

Ранее мы писали, какая будет погода в Киеве этим летом.

Также сообщалось про магнитные бури, которые заставят поболеть наши головы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине