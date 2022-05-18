В Украину придет сильное потепление: где ждать "летние" градусы

По данным синоптика Наталки Диденко, уже завтра, 19 мая, холод отступит из Украины.

А в Укргидрометцентре прогнозируют, что самым теплым ожидается 20 мая.

Прогноз на 19 мая

Синоптики прогнозируют, что в большинстве областей днем 19-го мая будет +16+23 градусов, в западной части даже +20+25 градусов. Все еще холодновато в восточных областях, здесь будет +12+16 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, порывистый. Только на западе он будет слабее.

Дожди вероятны в восточных и южных областях Украины. Днем в Одесской и Николаевской областях осадки прекратятся. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Прогноз для Киева

В Киеве 19-го мая потеплеет. В течение дня предполагается +19+21. Ветер - порывистый, до 12 метров в секунду. Дождя не будет.

Что будет с погодой дальше

В гидрометцентре прогнозируют, что 20 мая на западе потеплеет до +24+27 градусов, на юге +21+25. На остальной территории +17+23. Осадки вероятны на севере.

21 мая по всей территории вероятны дожди и грозы. Температура +17+25 по стране, а на крайнем востоке вероятны +27+29 градусов.