В Украину придет сильное похолодание и снег: синоптики сообщили о погодных качелях

Погода в Украине в ближайшую неделю резко поменяется дважды. Сначала температура воздуха резко пойдет вниз, а в большинстве областей пройдут затяжные дожди и мокрый снег. А потом снова начнет понемногу теплеть.
Какая погода ждет украинцев в начале апреля, сообщили в Meteopost.
На востоке страны 1 и 2 апреля будет умеренно теплым, в субботу даже прогреется до +20 градусов. Возможен небольшой дождь. Но уже 3 апреля температура резко упадет, ночью до 0, днем до +6 градусов. Есть вероятность мокрого снега. Потепление начнется только после 6 апреля.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик дала прогноз погоды для Украины на 1 апреля.
А также мы сообщали, что апрель начнется с сильной магнитной бури.
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