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В Украину придет сильное похолодание и снег: синоптики сообщили о погодных качелях

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшую неделю резко поменяется дважды. Сначала температура воздуха резко пойдет вниз, а в большинстве областей пройдут затяжные дожди и мокрый снег. А потом снова начнет понемногу теплеть.

Какая погода ждет украинцев в начале апреля, сообщили в Meteopost.

На востоке страны 1 и 2 апреля будет умеренно теплым, в субботу даже прогреется до +20 градусов. Возможен небольшой дождь. Но уже 3 апреля температура резко упадет, ночью до 0, днем до +6 градусов. Есть вероятность мокрого снега. Потепление начнется только после 6 апреля.

В южной части страны до конца недели ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. На выходных пройдут дожди. В субботу ожидается до +15 градусов, а в воскресенье температура начнет падать, ожидается +2 +3 градуса ночью, днем от +7 до +9 градусов.

На севере страны в пятницу пройдет дождь, на выходных синоптики прогнозируют мокрый снег. Ночная температура упадет до -1 градуса в субботу. Днем ожидается от +1 до +3 градусов. Небольшое потепление стоит ожидать только 5-6 апреля. Однако возможен сильный штормовой ветер.

В западных областях похолодание уже началось, в ближайшие дни ожидается от 0 до +2 градусов ночью, в воскресенье температура упадет до -6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся максимум до +5 +6 градусов. В пятницу и субботу будут идти дожди, в воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют мокрый снег. Во вторник ожидается небольшое потепление, но он придет с сильным ветром.

В Киеве в пятницу пройдет небольшой дождь, температура днем не превысит +11 градусов. На выходных резко похолодает, ночью +1 +2 градуса, днем до +6. Возможен мокрый снег и снег с дождем. Небольшое потепление стоит ожидать только в среду, температура поднимется до +13 градусов. Однако возможен сильный штормовой ветер.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик дала прогноз погоды для Украины на 1 апреля.

А также мы сообщали, что апрель начнется с сильной магнитной бури.

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