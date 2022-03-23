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В Украину придет резкое похолодание: каким областям не повезет

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Среда 23 марта 2022 08:14
В Украину придет резкое похолодание: каким областям не повезет Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине порадует в среду еще солнцем и теплом, а уже с четверга придет новая волна похолодания, местами возможны осадки и даже мокрый снег.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко.

Синоптик рассказала, что 23 марта в большинстве областей страны ожидается солнечная и теплая погода, будет ясно и тихий ветер.

"Максимальная температура воздуха в большинстве областей ожидается в среду в пределах +10 +17 градусов. Исключение – Крым и Приазовье, где холодные моря не дадут столбикам термометров подняться выше +7 +10 градусов", - сообщила Диденко.

По ее прогнозу, в Киеве 23 марта будет ясно, солнечно, а днем воздух прогреется до +15 градусов.

А вот с четверга ожидается похолодание и возможны осадки, вплоть до мокрого снега.

"24-25 марта в Украине прогнозируется холодная воздушная масса, вероятны осадки, возможен даже мокрый снег. Возьмите это к вниманию особенно жители северной и центральной Украины", - предупредила синоптик.

Однако уже в субботу потепление вернется. В воскресенье ожидается низкая температура воздуха, ориентировочно +2 +8 градусов.

А с 28 марта в Украину снова вернется тепло.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи составили список продуктов, которые нужно обязательно употреблять во время войны.

А также рассказывали о том, когда в конец марта и в начале апреля ожидаются сильные магнитные бури.

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