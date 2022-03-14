В Украину придет антициклон с перепадами от -5 мороза до +12 тепла: свежий прогноз

Погода в Украине будет под действием антициклона, который после морозной ночи принесет днем 15 марта существенное потепление. Однако не везде.
Что будет с погодой дальше, читайте в материале Styler ниже.
По прогнозу Наталки Диденко 15-го марта, везде в Украине осадков не будет, а будет много солнца. Ожидается антициклон, повышенное атмосферное давление.
Осадки и ветер будут на востоке
"Исключение с осадками завтра - Луганщина, местами Донетчина и Харьковщина, где возможен небольшой снег", - пишет синоптик.
Ветер во вторник будет либо небольшой, либо умеренный, а вот в восточных областях - порывистый.
Что с температурой
Ближайшая ночь ожидается в Украине с морозом, -1... -5 градусов.
А вот днем 15-го марта диапазон градусов по разным регионам будет значительным:
Всего в Украине завтра максимально предусматривается +4... +9 градусов.
Похолодание снова придет в среду
Со среды 16 марта снова похолодает, особенно днем. Однако с субботы, с 19-20 марта, снова потеплеет.
Прогноз для Киева
В Киеве 15 марта ожидается солнечным и теплым. Ночью небольшой минус, а вот днем до + 6... +8 градусов.
Синоптики Gismeteo прогнозируют некоторые "качели" для столицы, более или менее существенное потепление придет уже в последней декаде марта, то есть после 20-го числа.
Смотрите ниже прогноз для столицы на 10 дней: