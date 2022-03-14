В Украину придет антициклон с перепадами от -5 мороза до +12 тепла: свежий прогноз

По прогнозу Наталки Диденко 15-го марта, везде в Украине осадков не будет, а будет много солнца. Ожидается антициклон, повышенное атмосферное давление.

Осадки и ветер будут на востоке

"Исключение с осадками завтра - Луганщина, местами Донетчина и Харьковщина, где возможен небольшой снег", - пишет синоптик.

Ветер во вторник будет либо небольшой, либо умеренный, а вот в восточных областях - порывистый.

Что с температурой

Ближайшая ночь ожидается в Украине с морозом, -1... -5 градусов.

А вот днем 15-го марта диапазон градусов по разным регионам будет значительным:

холоднее всего - в восточных, северо-восточных областях Украины, 0...+4 градуса.

теплее всего - на западе, +7... +12 градусов.

Всего в Украине завтра максимально предусматривается +4... +9 градусов.

Похолодание снова придет в среду

Со среды 16 марта снова похолодает, особенно днем. Однако с субботы, с 19-20 марта, снова потеплеет.

Прогноз для Киева

В Киеве 15 марта ожидается солнечным и теплым. Ночью небольшой минус, а вот днем до + 6... +8 градусов.

Синоптики Gismeteo прогнозируют некоторые "качели" для столицы, более или менее существенное потепление придет уже в последней декаде марта, то есть после 20-го числа.

Смотрите ниже прогноз для столицы на 10 дней: