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Украину накрыла непогода: парализованные улицы и замерзшая от града дорога

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Днепр, Пятница 20 августа 2021 08:37
Украину накрыла непогода: парализованные улицы и замерзшая от града дорога Ливень в Днепре затопил город (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Сильный ливень в Днепре прошел 19 августа. За короткое время непогода успела натворить беды. Улицы города затопило, а огромный град можно было наблюдать на дорогах.

Об этом сообщает ТСН.

Главные проспекты города остались заблокированными после огромных луж. Вода на дорогах местами была выше окна автомобилей. В некоторых местах не мог проехать даже общественный транспорт.

Движение трамваев по нескольким маршрутам было приостановлено. Отмечается, что затопило также супермаркет. Вода стекала с потолка прямо на торговые ряды. Кроме того, по меньшей мере одно дерево упало и угодило в автомобиль.

Также люди сообщают об огромном граде размером с перепелиное яйцо, который укрыл дороги.

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В Херсонской области непогода также отметилась. Там выпал мощный град, который превратил дорогу в обледеневшую горку. Автомобили стояли и не могли проехать.

Как мы писали ранее, Украину накрыло мощным ураганом и деревья падали, как спички.

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