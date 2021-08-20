Украину накрыла непогода: парализованные улицы и замерзшая от града дорога
Сильный ливень в Днепре прошел 19 августа. За короткое время непогода успела натворить беды. Улицы города затопило, а огромный град можно было наблюдать на дорогах.
Об этом сообщает ТСН.
Главные проспекты города остались заблокированными после огромных луж. Вода на дорогах местами была выше окна автомобилей. В некоторых местах не мог проехать даже общественный транспорт.
Движение трамваев по нескольким маршрутам было приостановлено. Отмечается, что затопило также супермаркет. Вода стекала с потолка прямо на торговые ряды. Кроме того, по меньшей мере одно дерево упало и угодило в автомобиль.
Также люди сообщают об огромном граде размером с перепелиное яйцо, который укрыл дороги.
Непогода в Херсонской области
В Херсонской области непогода также отметилась. Там выпал мощный град, который превратил дорогу в обледеневшую горку. Автомобили стояли и не могли проехать.
Как мы писали ранее, Украину накрыло мощным ураганом и деревья падали, как спички.