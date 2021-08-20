Украину накрыла непогода: парализованные улицы и замерзшая от града дорога

Сильный ливень в Днепре прошел 19 августа. За короткое время непогода успела натворить беды. Улицы города затопило, а огромный град можно было наблюдать на дорогах.

Главные проспекты города остались заблокированными после огромных луж. Вода на дорогах местами была выше окна автомобилей. В некоторых местах не мог проехать даже общественный транспорт.

Движение трамваев по нескольким маршрутам было приостановлено. Отмечается, что затопило также супермаркет. Вода стекала с потолка прямо на торговые ряды. Кроме того, по меньшей мере одно дерево упало и угодило в автомобиль.

Также люди сообщают об огромном граде размером с перепелиное яйцо, который укрыл дороги.

Непогода в Херсонской области

В Херсонской области непогода также отметилась. Там выпал мощный град, который превратил дорогу в обледеневшую горку. Автомобили стояли и не могли проехать.