ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украину накроют грозы и холодный воздух: каким областям приготовиться (карта)

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 20:27
Украину накроют грозы и холодный воздух: каким областям приготовиться (карта)
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода заставит украинцев вытянуть теплые вещи и зонты

Погода в Украине в среду, 4 сентября, испортится еще в нескольких областях. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха, дожди и грозы. Сухая и солнечная погода сохранится только в нескольких областях на востоке и юге страны.

Погода на востоке ожидается переменчивая и ветреная, до 12 м/с. Харьковская, Луганская и Донецкая области останутся в зоне теплого и сухого воздуха, осадки там не прогнозируются. Ночью +14 +17 градусов, днем от +26 до +29 градусов. В Полтаве и Днепре пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночью +16 +18 градусов, днем от +24 до +28 градусов.

В южных областях пройдут грозы и начнет опускаться температура, сухо и тепло будет только в Крыму и в Херсоне. Ночью в регионе ожидается от +17 до +19 градусов, днем +22 +26 градусов, в Херсоне до +29 градусов. В Крыму без осадков, ночью +17 +19 градусов, днем +28 +30 градусов.

Север страны захватят грозы и кратковременные дожди. Ночная температура воздуха составит +13 +15 градусов, днем потеплеет всего до +21 +23 градусов.

На западе синоптики прогнозируют дожди и грозы. Ночью в регионе ожидается +11 +13 градусов, днем воздух прогреется до +19 +22 градусов.

В центральной части страны пройдут кратковременные дожди и грозы, ветер порывистый, до 12 м/с. Ночью +16 +18 градусов, днем от +21 до +24 градусов.

В Киеве 4 сентября резко упадет температура воздуха и пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью от +13 до +15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +20 +22 градусов.

Украину накроют грозы и холодный воздух: каким областям приготовиться (карта)

Погода в Украине 4 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, когда в Украину придет "бабье лето".

А также рассказывали о том, что первый снег в Украине выпадет уже в октябре.

Завтра в Украине существенно похолодает Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Новости Украины ПогодаГидрометцентр
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь