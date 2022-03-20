Украину накроет весенним теплом: где ожидается самая высокая температура

Погода в Украине в ближайшие дни порадует жителей страны настоящим весенним теплом. В некоторых областях ожидается повышение температуры до +14 градусов.
Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко.
"21 марта везде будет ясное небо, солнечная погода. Ночью еще холодноваты, но уже без кусачих морозов, от 0 до -4 градусов, в восточных областях -2 -6 градусов. А днем в понедельник солнце поднимет столбики термометров до +10 +14 градусов", - рассказала Диденко.
Она добавила, что холоднее будет в прибережных районах Украины, которые будут охлаждаться еще не прогретыми морями.
В Киеве 21 марта будет солнечная и теплая погода, днем прогреется до +12 градусов.
Синоптик призвала не сильно доверять термометрам, которые на солнце могут показать и до +20 градусов.
"На неделе в Украине будет преобладать теплая погода, только ориентировочно в пятницу, 25 марта, ожидается кратковременное похолодание и осадки. Но буду еще уточнять", - предупредила Диденко.
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик пообещала украинцам потепление после 21 марта по всем областям и местами ожидается выше +15 градусов.
А также мы рассказывали о том, когда в Украине переводят часы и в какую сторону нужно крутить стрелки.
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