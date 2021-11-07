Украину накроет туман и продолжится похолодание в этот выходной

Погода в центральных регионах 7 ноября

В Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях осадки не прогнозируются, будет облачно с прояснениями, столбики термометры ночью покажут около +2... +5 градусов, днем +10...+12 градусов.

В Полтавской и Днепропетровской областях будет переменная облачность, без дождей. Температура воздуха ночью ожидается от +3 до +5 градусов, днем около +9... +12 градусов.

Погода на западе Украины

Во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях прогнозируется переменная облачность, осадки вероятны на Прикарпатье. Температура воздуха ночью составит +1... +4 градусов, днем около +9... +12 градусов.

В Хмельницкой и Черновицкой областях будет сухо, ожидается переменная облачность, столбики термометров покажут ночью +1... +5 градусов, днем будет +10... +12 градусов.

В Закарпатской области будет пасмурно и дождливо, термометры тут покажут в ночное время около +2... +4 градусов, днем +7... +9 градусов.

Погода в северных регионах

В Киевской и Житомирской областях будет сухо, облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3... +6 градусов, днем около +10... +12 градусов.

В Черниговской и Сумской областях прогнозируется переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха будет +5... +8 градусов, днем +10... +13 градусов.

Погода на востоке Украины

В Харьковской области ожидается пасмурная погода, но будет без дождей. Столбики термометров ночью покажут +3... +5 градусов, днем +10... +12 градусов.

В Луганской и Донецкой областях будет сухо, прогнозируется переменная облачность, в ночное время термометры покажут +3... +6 градусов, днем +9... +12 градусов.

Погода в южных регионах

В Одесской и Николаевской областях - без дождей, будет переменная облачность, температура воздуха в ночное время составит +3... +7 градусов, днем ожидается около +10... +12 градусов.

В Запорожской и Херсонской областях будет пасмурная погода, без осадков, ночью ожидается +3... +6 градусов, днем около +10... +13 градусов.

В Крыму - пасмурно, но осадки маловероятны. Тут будет "осенняя жара" - в ночное время столбики термометров покажут +9... +12 градусов, а днем - целых +17... +20 градусов.