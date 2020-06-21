Украину накроет свирепая погода: какие области пострадают

Погода в Украине в понедельник, 22 июня, будет свирепствовать в разных регионах. Локальные грозы могут "разгоняться" до мощных ливней со шквалами и градом. Такой прогноз дали синоптики украинские синоптики.

Судя по погодным картам синоптиков Украинского гидрометцентра, дожди и грозы завтра вероятны во всех регионах, но во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Запорожской областях осадков будет больше.

А вот синоптик Наталка Диденко пишет в Facebook, что в грозах местами возможны шквалы, град, сильные ливни.

Температура в понедельник будет в основном равномерной по всей Украине (+24+29), ночью +15+20 градусов.

Погода в Украине 22 июня (фото: meteo.gov.ua)

А вот 23-24 июня украинцев ждет похолодание. Температура снизится местами до +20 градусов днем. Но такой "подарок" в виде летней прохлады получат жители не всех областей - на значительной части страны удержится жара.

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