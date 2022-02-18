Украину накроет сильными дождями со штормовым ветром: где будет самая опасная погода

По прогнозу Наталки Диденко, ветер будет сильным, западного направления.

"Температура воздуха 18 февраля особо не изменится, разве немного качнется в сторону понижения, но не существенно, +2... +7 градусов", - сообщила синоптик.

В Украине будет преобладать влажная погода, периодически дождь, при снижении температуры воздуха возможен мокрый снег.

В Киеве в пятницу местами небольшой дождь, возможно с мокрым снегом, ветреная погода с северо-западными порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью около +2 градусов, днем около +5 градусов.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что осадки будут по всей территории страны, на западе и юге дожди будут сильнее.

Скрин: Погода в Украине 18 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз на выходные

Наталка Диденко прогнозирует, что выходными в Украине удержится влажная ветреная погода с небольшим колебаниями температуры воздуха. При этом теплый воздух будет доминировать.