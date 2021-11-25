Украину накроет проливными дождями: где будет самая неприятная погода

Наталка Диденко прогнозирует на 25 ноября сильный ветер юго-западного и южного направлений наиболее в северных, западных и центральных областях Украины.

Осадков пока не ожидается, так как антициклон удержит "сухие" позиции в большинстве наших областей.

При этом температура немного повысится - днем ожидается +3+7 градусов, а на Востоке и на северо-востоке +1+4.

"В дальнейшем в Украине потеплеет, но появятся осадки - больше всего их придется на ночь и утро субботы", - добавила синоптик.

Смотрите на карте Укргидрометцентра, что будет с погодой сегодня.

Скрин: Погода в Украине 25 ноября (meteo.gov.ua)

26 ноября синоптическая ситуация будет подобной, разве немного усилятся ночные морозы, а на крайнем западе замаячит небольшой дождь.

В субботу, 27 ноября, по всей стране ожидаются дожди - на Левобережье сильные, а также сильный ветер.

Температура +5+10, а на юге потеплеет до +9+14 градусов.

Скрин: Погода в Украине 26-27 ноября (meteo.gov.ua)

Воскресенье 28 ноября подарит прояснение от осадков (кроме западных и южных областей), будет ветрено, но также тепло.

А в понедельник, 29 ноября снова всю страну затянет облаками, будет дождливо, а на запад придет похолодание.

Скрин: Погода в Украине 28-29 ноября (meteo.gov.ua)