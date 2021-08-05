Украину накроет дождями с градом: где будет опасная погода

"Циклон завтра, 6-го августа, обусловит сложную погоду на Западе, Севере и в центральных областях Украины. Дожди, грозы, ливни, шквалы, град. Сильнее проявление метеоявлений - локально", - отметила синоптик.

Без сложных погодных условий завтра останется Юг и Восток страны, отметила эксперт.

В большей части центральной Украины, а также на Юге и Востоке ожидается температура воздуха в пределах от +29 до +34 градусов. На Западе будет свежее, от +22 до +27 градусов тепла. На Севере страны ожидается от +25 до +29 градусов.

Погода в Киеве 6 августа

В пятницу в столице ожидаются грозы и усиление ветра.

"В Киеве завтра - грозовые дожди, местами шквалистое усиление ветра. Осторожно! Температура воздуха ожидается в пределах 27 градусов. Погода - интересная, сложная и неустойчивая", - предупредила Диденко.